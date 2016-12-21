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ПАНОРАМА: ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Exxon Mobil приступает к пилотному проекту добычи нефти из сланцев Vaca Muerta в нефтегазоносном бассейне Neuquen в Аргентине. Если результаты будут положительными, компания начнет полную разработку одной из самых крупных сланцевых формаций в мире, что потребует $10 млрд инвестиций в течение следующих 20–30 лет.

Другая компания, Pan American Energy (в составе ВР), которая с 2011 года ведет разведочные работы в бассейне Neuquen и добывает сланцевый газ, планирует бурение первой эксплуатационной скважины на сланцевую нефть. Крупное скопление нефти в сланцах формации Vaca Muerta было открыто в 2010 году компанией Repsol (в то время Repsol-YPF).

Американское агентство EIA оценивает суммарные извлекаемые ресурсы УВ формации в 16,2 млрд барр (2,2 млрд тонн) нефти и 308 трлн ф 3 (8,7 трлн м 3 ) природного газа. Wood Mackenzie ожидает, что к 2018 году добыча из сланцев Vaca Muerta увеличится вдвое.

Между тем правительства Аргентины и Великобритании договорились о совместной работе по снятию ограничений на нефтегазовое бурение на шельфе Фолклендских островов, действующих со времени территориального конфликта 2010 года.

Справка: Аргентина занимает пятое место по добыче нефти, второе по добыче газа в регионе.