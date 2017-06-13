Статья

ПАНОРАМА

Ближневосточный кризис вокруг Катара выявил возросшую зависимость британского рынка газа от поставок из Катара, которые составляют третью часть суммарного импорта газа в страну. Так, вскоре после его обострения появились сообщения о том, что два катарских танкера СПГ емкостью 262 тыс. м 3 каждый, направлявшиеся в Великобританию, внезапно сменили курс в Аденском заливе на пути к Суэцкому каналу. Несмотря на то, что Египет прервал дипломатические отношения с Катаром, информация о том, что Су- эцкий канал закрыт для катарских судов не поступала. Предполагается, что оба танкера направляются на юг Африки в обход мыса доброй Надежды. В результате сроки поставки катарского топлива в Великобританию увеличатся на 5–10 дней.