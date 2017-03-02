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ПАНОРАМА

В этом видит первый тренд нашего будущего Доминик Эмери (Dominic Emery), руководитель долгосрочного планирования компании ВР. Энергетический сектор пережил несколько эпох, напоминает он. Когда-то были дрова, потом уголь, сейчас нефть. В XXI веке быстро растет использование газа, и еще быстрее -- возобновляемых энергоносителей. Добавьте сюда разнообразие цен, и вы получите сложный для прогнозирования сценарий. Мир драматически меняется во всех аспектах: в отношении спроса и предложения энергии, геополитики и, что особенно важно, в политическом подходе к проблеме изменения климата. Парижское соглашение 2015 года будет в определенном свете диктовать скорость всех этих трансформаций.