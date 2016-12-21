Первые в российской Арктике

21 Декабря, 2016 14:08

Еженедельный обзор российского рынка нефти и нефтепродуктов от аналитиков «Открытие Брокер» за 10-16 декабря 2016 года. В прошедший период цены на нефтепродукты на внутреннем российском рынке в основном подрастали. Стоимость нефти сорта URALS на СПбМТСБ выросла в корреляции с мировым рынком до 52,85$. Дифференциалы на сорт URALS снизились до -1,3$ в связи со слабым спросом в период рождественских и новогодних праздников, несмотря на то, что маржа нефтепереработки в северо-западной Европе остается высокой.