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Поднятая целина

В последние годы добыча углеводородов в Восточной Сибири неуклонно растет. Однако базовые месторождения Востока России уже в основном вышли на производственную полку и добыча на них начинает падать. Поэтому крайне остро стоит вопрос ввода в эксплуатацию новых объектов разработки. Вместе с тем в ряде районов Восточной Сибири нефтедобыча сконцентрирована, прежде всего, в терригенном комплексе, благоприятном лишь для существующих методов эксплуатации. А извлечение запасов карбонатного комплекса, объем которых в последние годы растет, требует применения инновационных технологий. В результате уже в ближайшее время в Восточной Сибири будет сделан значительный акцент на освоение ТРИЗ. Нефтепереработка в Восточной Сибири находится на стабильном уровне. Но для обеспечения внутреннего спроса и экспортных потребностей в регионе необходимо создавать новые перерабатывающие активы.

Высокий газовый фактор большинства восточносибирских месторождений и наличие значительных запасов ПНГ требуют также строительства крупных газоперерабатывающих мощностей.

Залогом увеличения нефтедобычи на Востоке России является активное развитие трубопроводной инфраструктуры, в первую очередь экспортной. «Транснефть» прекрасно справляется с этой задачей. Расширение системы ВСТО идет ранее намеченными темпами.

ЛЕОНТИЙ ЭДЕР, ИРИНА ФИЛИМОНОВА, СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН

250 р.