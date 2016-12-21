Статья

Прогнозы на нефть с оглядкой на сланец

Компания ЛУКОЙЛ представила свое видение основных тенденций развития мирового рынка нефти до 2030 года. Презентация прогноза прошла в Москве после исторического решения ОПЕК о заморозке добычи нефти на уровне 32,5 млн барр/сут. По словам вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, «если проанализировать историю таких операций, в течение полугода-года цена на нефть может вырасти на 50%, а в течение следующего года $60/барр будет доминирующей ценой».

Решение ОПЕК уже повысило стоимость «черного золота» в среднем на 15%. В настоящее время нефть марки Brent торгуется в интервале $54–55/барр. Однако, несмотря на то, что Россия официально поддержала решение картеля, у сторонников ограничения добычи все же есть оппоненты, которые полагают, что рынок был сбалансирован и до принятия такого решения. Теперь же, при цене на нефть свыше $50/барр, американские компании, добывающие сланцевую нефть, смогут увеличить свою добычу, что приведет опять к дисбалансу рынка и падению нефтяных цен уже в следующем году.

ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВА, журналист