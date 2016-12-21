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ПТП: эффективность, экономия, безопасность

ПТП: эффективность, экономия, безопасность

Современный процесс транспортировки нефти невозможно представить без использования противотурбулентных присадок (ПТП). Сегодня на рынке присутствует значительное число ПТП разных производителей. Одна из основных сложностей для заказчика заключается в том, что современные методы расчетов не позволяют точно определить зависимость гидродинамической эффективности присадки от ее концентрации. Эта величина определяется лишь по результатам опытно-промышленных испытаний присадки на том участке трубопровода, где планируется ее использование.
Выпускаемая ГК «Миррико» противотурбулентная присадка M-FLOWTREAT удовлетворяет всем требованиям отраслевых стандартов и по эффективности не уступает импортным аналогам. Качество этого продукта было дополнительно подтверждено в ходе экспериментов в ОАО «ВНИИ НП». В этом году M-FLOWTREAT была включена в Реестр основных видов продукции, закупаемой ПАО «Транснефть».
АРКАДИЙ ЖУКОВ, Дивизион «Добыча», ГК «Миррико»
Теги:
противотурбулентные присадки присадки Миррико трубопровод
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