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Резервы роста

В прошлом году в российской нефтегазовой отрасли произошло примечательное событие: НОВАТЭК лишился статуса крупнейшего независимого газодобытчика, уступив его «Роснефти».

Это можно объяснить как начавшимся истощением старых месторождений НОВАТЭКа, так и его занятостью «флагманским» проектом «Ямал СПГ». Стартующий в этом году «Ямал» считается первым проектом, призванным стабилизировать добычу газовой компании. И, что еще важнее, он должен стать стартовой площадкой для ее выхода на международный рынок СПГ.

Параллельно НОВАТЭК активно расширяет сырьевую базу. В прошлом году он получил право на освоение семи лицензионных участков и одного месторождения — в том числе тех, которые должны снабжать ресурсами будущий проект «Арктик СПГ-2». Не ввязываясь в заочное и, судя по всему, бесперспективное соревнование с «Роснефтью», одним из главных пунктов своей будущей стратегии НОВАТЭК называет сохранение доли на внутреннем рынке газа. Надежды здесь возлагаются на действующие и перспективные добычные проекты, прежде всего «Арктикгаз» и Северо-Русский блок.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.