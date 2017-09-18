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Рифы и мели газового рынка

Рифы и мели газового рынка

Одна из главных интриг развития глобальной энергетики — будущая роль газа в мировом энергобалансе. С одной стороны, перспективы этого энергонсителя кажутся вполне безоблачными. Экологическая чистота и относительно невысокая стоимость делают его самым привлекательным видом топлива как для электроэнергетики, так и для транспортного сектора. И даже активное развитие возобновляемых источников энергии, казалось бы, не может подорвать позиции газа. Ведь именно газовая генерация рассматривается как «страховочный элемент» для ВИЭ, зависящих от капризов погоды.
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