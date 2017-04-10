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Российская ориентация «Газпрома»

Российская ориентация «Газпрома»

«Газпром» целенаправленно проводит политику импортозамещения, стараясь привлечь максимальное число отечественных предприятий к реализации своих проектов. Благодаря этому импортная составляющая в закупках «Газпромом» технологий, оборудования и материалов поступательно стремится к нулю. А отечественные предприятия повышают качество своих производств до мирового уровня, осваивают выпуск новой продукции и создают современные мощности. Наибольших успехов «Газпрому» удалось добиться в сфере локализации производства труб, в том числе большого диаметра. Этот процесс был начат еще в 2000-е годы, и сегодня как текущие, так и перспективные проекты корпорации обеспечены высококачественной отечественной трубной продукцией.
Очень хорошие результаты получены также в сфере импортозамещения газоперекачивающего оборудования. На российских предприятиях налажен выпуск ГПА, включая аппараты большой мощности. Решена также задача унификации производства этой техники. Сегодня наиболее актуальной задачей является снижение доли иностранных комплектующих в оборудовании, изготавливаемом на территории РФ. Уже имеются примеры ее успешного решения.
ДЕНИС КИРИЛЛОВ, Институт национальной энергетики
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