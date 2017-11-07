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Российские компании в Южной Америке

Южная Америка – второй после Африки регион по числу стран присутствия и количеству вовлеченных в нефтегазовые проекты российских компаний. В настоящее время «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Роснефть» участвуют в upstream- проектах в четырех южноамериканских государствах. Наибольшее количество рос- сийских проектов приходится на Венесуэлу, где работают «Роснефть» и «Газпром нефть». Но в условиях экономического и политического кризиса в стране их дальнейшая судьба неоднозначна. В трех странах к югу от Венесуэлы российские позиции более устойчивы. Плюсом Бразилии является наличие больших ресурсов нефти, Боливии – региональный экспорт газа, Аргентины – вторые в мире по объемам (после Китая) запасы газа в сланцевых формациях.

В этом году «Роснефть» приступила к активной фазе проекта «Солимойнс» в Бразилии, начав бурение первой разведочной скважины. «Газпром» в Боливии принимает участие в разработке месторождения Инкауси-Акио и ведет разведку в рамках проекта Асеро. Аргентина, активно привлекающая иностранный бизнес, – перспективное направление для работы российских компаний. «Газпром» ведет переговоры с аргентинской YPF о вхождении в совместные проекты.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.