Статья

Румынский эндшпиль «Казмунайгаза»

Постановлением правительства Казахстана компания KazMunayGas International N.V. (до 2014 года The Rompetrol Group N.V.) вошла в список активов, подлежащих приватизации. В этом году нацкомпания «КазМунайГаз» и китайская China Energy Company Ltd. (CEFC) должны завершить сделку по продаже китайским инвесторам 51% акций этой топливной компании. Ее контрольный пакет Астана намерена продать за $680 млн.

Ожидается, что инвестиции китайского партнера позволят нарастить объемы переработки казахстанского сырья на основном активе КМГИ — НПЗ Petromidia — с нынешних 5 млн до 10 млн тонн в год. Кроме того, продажа активов румынской «дочки» поспособствует уменьшению долга КМГ. Однако сделка проходит на фоне скандала с заморозкой румынскими властями активов этой компании. Решение «КазМунайГаза» продать контрольный пакет KMGI это не только очередное сворачивание проектов в Европе. Продажу акций румынской «дочки» КМГ эксперты считают невыгодной для «КазМунайГаза» операцией: полученные за них средства не покроют осуществленные за предыдущие годы вложения.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ, Независимый эксперт, Казахстан

150 р.