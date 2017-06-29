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Рынок нефти в оценках ОПЕК

По приведенным в июньском обзоре ОПЕК прогнозным оценкам, мировое потребление нефти в 2017 году продолжит рост, с увеличением спроса практически по всем регионам. Однако темп роста во многих регионах и ключевых странах по сравнению с 2016 годом замедлится. Если в 2016 году среднесуточное потребление нефти в мире по сравнению с 2015 годом увеличилось на 1,44 тыс. барр, то в 2017 году оно будет расти лишь на 1,27 тыс. барр.

Поставки нефти из стран не-ОПЕК увеличатся на 0,84 млн барр, а с учетом жидких компонентов природного газа ОПЕК более чем на 1 млн барр/сут. Стало быть, почти 80% прироста мирового спроса в 2017 году будет покрываться за счет увеличения добычи за пределами ОПЕК.

Спрос на нефть стран-членов ОПЕК в 2017 году увеличится на 0,25 млн барр/сут., но, как и в 2016 году, будет меньше фактической добычи. Причем, если судить по первому кварталу, количество невостребованной нефти увеличится. Если к этому добавить быстро растущее число буровых установок в США, рост экспорта нефти из Бразилии, увеличение добычи в не участвующих в соглашении Ливии и Нигерии и замедленный отбор из коммерческих запасов нефти в хранилищах, то для постановки вопроса о более глубоком сокращении добычи стран-участников соглашения есть реальные основания. Особенно в том случае, если цена нефти продолжит балансирование на отметках ниже $50/барр.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.