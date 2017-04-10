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Синергия успеха

Конкуренция на рынке промышленного оборудования с каждым годом обостряется. Международная выставка PCVExpo «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели» — хорошая возможность для производителей заявить о себе, не отстать от требований отрасли и уверенно работать на перспективу.

В этом году в рамках экспозиции будет представлено более 200 компаний-поставщиков продукции для нефтегазовой отрасли, химии и нефтехимии, ЖКХ, теплоэнергетики, машиностроения, строительного сектора. Несмотря на то, что до выставки еще полгода, подготовка к ней идет полным ходом. Руководитель проекта Наталья МЕДВЕДЕВА рассказала «Вертикали» о том, что нас ждет на PCVExpo 2017.

Интервью с НАТАЛЬЕЙ МЕДВЕДЕВОЙ, руководителем проекта PCVExpo 2017