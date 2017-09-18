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Со своим «аршином»
Снижение техногенного воздействия на окружающую среду и предотвращение изменений климата — одна из важнейших задач современного общества. Этой проблеме уделяется пристальное внимание на международном уровне. Россия также находится в русле данных глобальных тенденций и предпринимает шаги по сокращению эмиссии парниковых газов. Для этого важно оценить текущий уровень выбросов. В том числе в результате деятельности нефтегазового комплекса.
Традиционно для этих целей используются коэффициенты, разработанные Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК).
Однако эксперты МГЭИК оперируют усредненными данными по различным странам и не учитывают специфику нефтегазодобывающего комплекса (НГК) отдельных государств. Поэтому встала задача разработки собственных национальных коэффициентов, которая и была успешно решена. Использование национальных коэффициентов привело к любопытным результатам. Расчеты эмиссии парниковых газов в российском НГК, выполненные ранее на базе коэффицинетов МГЭИК, оказались завышены.
Традиционно для этих целей используются коэффициенты, разработанные Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК).
Однако эксперты МГЭИК оперируют усредненными данными по различным странам и не учитывают специфику нефтегазодобывающего комплекса (НГК) отдельных государств. Поэтому встала задача разработки собственных национальных коэффициентов, которая и была успешно решена. Использование национальных коэффициентов привело к любопытным результатам. Расчеты эмиссии парниковых газов в российском НГК, выполненные ранее на базе коэффицинетов МГЭИК, оказались завышены.
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