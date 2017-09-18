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Со своим «аршином»

Снижение техногенного воздействия на окружающую среду и предотвращение изменений климата — одна из важнейших задач современного общества. Этой проблеме уделяется пристальное внимание на международном уровне. Россия также находится в русле данных глобальных тенденций и предпринимает шаги по сокращению эмиссии парниковых газов. Для этого важно оценить текущий уровень выбросов. В том числе в результате деятельности нефтегазового комплекса.

Традиционно для этих целей используются коэффициенты, разработанные Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Однако эксперты МГЭИК оперируют усредненными данными по различным странам и не учитывают специфику нефтегазодобывающего комплекса (НГК) отдельных государств. Поэтому встала задача разработки собственных национальных коэффициентов, которая и была успешно решена. Использование национальных коэффициентов привело к любопытным результатам. Расчеты эмиссии парниковых газов в российском НГК, выполненные ранее на базе коэффицинетов МГЭИК, оказались завышены.

НИНА УВАРОВА, ВЕРА ГРАБАР, МИХАИЛ ГИТАРСКИЙ, АЛЕКСАНДР НАХУТИН, Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН ВЛАДИМИР БЕРДИН, Международный центр устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО

150 р.