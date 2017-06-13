Rus
Eng
Вход
Корзина
О журнале
Вышедшие номера
Подписка на журналы
Реклама
Новости
Конференции НГВ
Контакты
Еще
▼
Отраслевой календарь
НГВ-Технологии
Главная
/
Вышедшие номера
/
ПЛАНЫ И СВЕРШЕНИЯ: В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ? - №11'17
/
СТАТИСТИКА
Статья
СТАТИСТИКА
Новости
Экспертная аналитика
13 Июня, 2017 18:40
В пятницу котировки Brent на срочном рынке вплотную подошли к нижней границе долгосрочного восходящего тренда, который начался в прошлом году.
07 Июня, 2017 12:49
Биржевая торговля газом, официально стартовавшая в России в октябре 2014 г., пока так и не развернулась в полную силу.
06 Июня, 2017 12:28
Стагнация на рынке сжиженного природного газа подошла к концу: по итогам прошлого года темпы прироста мировых поставок удвоились.
05 Июня, 2017 17:51
Создание собственной трейдинговой компании за рубежом: преимущества и перспективы. Опыт компании «Колмар».
05 Июня, 2017 14:06
Минфин РФ ожидает, что цена на нефть снизится до $40 за баррель после завершения действия соглашения стран ОПЕК и вне ОПЕК о сокращении добычи нефти. Об этом сообщил в интервью ТАСС замминистра финансов Владимир Колычев.
01 Июня, 2017 09:59
С переходом России на Евро-5 газовый конденсат стал еще более ценным видом нефтехимического сырья и все активнее вовлекается в переработку.
Все новости
Подписаться
RSS
Пресс-релизы
Конференции НГВ
НГВ-Технологии
Новое оборудование для снижения выбросов ГПА - №33'16
В последние годы экологическое законодательство России претерпевает серьезные изменения. Страна переходит на принцип «наилучших доступных технологий», для предприятий вводятся комплексные экологические разрешения. Ужесточение норм касается и выбросов таких веществ, как окислы азота (NOx) и оксид углерода (CO). Они принадлежат к числу основных, наиболее проблемных загрязнителей атмосферного воздуха. Новая технология, разработанная российской компанией, позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу отечественных газоперекачивающих агрегатов до европейских стандартов.
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МГРП - №32'16
В последнее время одним из наиболее эффективных методов для интенсификации добычи нефти является многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП), причем в нынешнее время он применяется как для вновь пробуренных скважин, так и при проведении ЗБС. Конструкция скважин для реализации данного метода, как правило, предусматривает спуск эксплуатационной колонны в кровлю продуктивного пласта и последующее закрепление продуктивного пласта спуском хвостовика...
Математическое моделирование скважин - №31'16
В последние десятилетия одной из актуальных задач в нефтегазовой промышленности является проблема межпластовых перетоков (МПП) и межколонных давлений (МКД), которые возникают в зацементированном кольцевом пространстве скважин. При креплении обсадных колонн скважин на месторождении им. Ю. Корчагина предпринимался ряд мероприятий, направленных на повышение качества цементирования. Несмотря на заметный успех в строительстве скважин, на части скважин месторождения продолжает регистрироваться МКД за ЭК. Проведенное математическое моделирование скважин и процесса цементирования на месторождении им. Ю. Корчагина позволило выдать рекомендации по улучшению качества крепления скважин.
Технологии использования капсулированных продуктов - №30'16
На фоне сокращения затрат для многих заказчиков содержание дозирующих станций стало затратным мероприятием, поэтому возрос интерес к альтернативным технологиям борьбы с отложениями — капсулированным продуктам, погружным дозирующим устройствам, подающим концентрат реагента в скважину, технологии Squeeze и пр. Все эти решения являются продуктами-заменителями классических жидких продуктов, но одним из наиболее эффективных и простых способов, позволяющих исключить затраты на блоки дозирования реагентов и услуг сервиса по их закачке, является использование капсулированных продуктов.
Все выпуски
Подписаться
RSS
Отраслевой календарь
Телефон редакции: +7 (495) 510-57-24
© 2016 Журнал “Нефтегазовая Вертикаль”. Все права защищены. При перепечатке любых материалов гиперссылка на сайт обязательна.