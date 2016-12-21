СТАТИСТИКА

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ОПЕК И РОССИЯ: НЕФТИ МЕНЬШЕ, ДЕНЕГ БОЛЬШЕ? - №23-24'16
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Экспертная аналитика
21 Декабря, 2016 14:08
Еженедельный обзор российского рынка нефти и нефтепродуктов от аналитиков «Открытие Брокер» за 10-16 декабря 2016 года. В прошедший период цены на нефтепродукты на внутреннем российском рынке в основном подрастали. Стоимость нефти сорта URALS на СПбМТСБ выросла в корреляции с мировым рынком до 52,85$. Дифференциалы на сорт URALS снизились до -1,3$ в связи со слабым спросом в период рождественских и новогодних праздников, несмотря на то, что маржа нефтепереработки в северо-западной Европе остается высокой.
21 Декабря, 2016 11:23
16 декабря 2016 г. в московском Центре международной торговли прошло 19–е годовое Общее собрание полномочных представителей компаний - участников Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть». По предварительной оценке, объем добычи сектора в 2016 году составит 21,3 млн тонн нефти и конденсата или 3,92% общеотраслевой российской добычи. Главный же тренд развития сектора ННК – заметный рост объемов добычи: темп прироста – 4,9% против 2% в целом по отрасли.
20 Декабря, 2016 14:00
Еженедельный обзор мирового рынка нефти и нефтепродуктов от аналитиков «Открытие Брокер» за 10-16 ДЕКАБРЯ 2016 г. В прошедший период мировой рынок нефти продолжал расти под влиянием достижения договоренностей об ограничении добычи нефти странами вне ОПЕК на 558 тыс.бар. в сутки...
19 Декабря, 2016 11:01
Прошедшая неделя, как никакая другая была наполнена знаменательными событиями – это и совместная декларация стран ОПЕК и вне ОПЕК о сокращении суточной добычи нефти на 1,8 млрд. баррелей; и мгновенная, как выстрел, приватизация госпакета НК «Роснефть» и, наконец, после третьего чтения проекта бюджета в государственной думе окончательное определение параметров налогового маневра в 2017 году.
16 Декабря, 2016 21:14
Аналитики IndexBox: "Чем бразильский опыт импортозамещения в нефтегазовой отрасли может быть интересен для России? Для замещения импорта в ТЭК в Бразилии использовались технологические кластеры, которые пока не очень популярны среди отечественных производителей нефтегазового оборудования."
15 Декабря, 2016 16:22
Эффект сделки о сокращении добычи нефти, достигнутой между крупными нефтепроизводителями на прошлой неделе, будет зависеть от многих важных факторов, считает научный сотрудник Исследовательского центра энергетической политики университета Билькент в Анкаре (Турция) Майкл Тэнчам (Micha’el Tanchum).
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НГВ-Технологии
Новое оборудование для снижения выбросов ГПА - №33'16
В последние годы экологическое законодательство России претерпевает серьезные изменения. Страна переходит на принцип «наилучших доступных технологий», для предприятий вводятся комплексные экологические разрешения. Ужесточение норм касается и выбросов таких веществ, как окислы азота (NOx) и оксид углерода (CO). Они принадлежат к числу основных, наиболее проблемных загрязнителей атмосферного воздуха. Новая технология, разработанная российской компанией, позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу отечественных газоперекачивающих агрегатов до европейских стандартов.
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МГРП - №32'16
В последнее время одним из наиболее эффективных методов для интенсификации добычи нефти является многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП), причем в нынешнее время он применяется как для вновь пробуренных скважин, так и при проведении ЗБС. Конструкция скважин для реализации данного метода, как правило, предусматривает спуск эксплуатационной колонны в кровлю продуктивного пласта и последующее закрепление продуктивного пласта спуском хвостовика...
Математическое моделирование скважин - №31'16
В последние десятилетия одной из актуальных задач в нефтегазовой промышленности является проблема межпластовых перетоков (МПП) и межколонных давлений (МКД), которые возникают в зацементированном кольцевом пространстве скважин. При креплении обсадных колонн скважин на месторождении им. Ю. Корчагина предпринимался ряд мероприятий, направленных на повышение качества цементирования. Несмотря на заметный успех в строительстве скважин, на части скважин месторождения продолжает регистрироваться МКД за ЭК. Проведенное математическое моделирование скважин и процесса цементирования на месторождении им. Ю. Корчагина позволило выдать рекомендации по улучшению качества крепления скважин.
Технологии использования капсулированных продуктов - №30'16
На фоне сокращения затрат для многих заказчиков содержание дозирующих станций стало затратным мероприятием, поэтому возрос интерес к альтернативным технологиям борьбы с отложениями — капсулированным продуктам, погружным дозирующим устройствам, подающим концентрат реагента в скважину, технологии Squeeze и пр. Все эти решения являются продуктами-заменителями классических жидких продуктов, но одним из наиболее эффективных и простых способов, позволяющих исключить затраты на блоки дозирования реагентов и услуг сервиса по их закачке, является использование капсулированных продуктов.
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