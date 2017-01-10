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Стержневые проекты

По мере естественного истощения базовых месторождений российских нефтяников все больше заботит проблема замещения выпадающих объемов добычи. После довольно продолжительной паузы в прошлом году ВИНК смогли запустить в разработку ряд значимых месторождений. Это, в первую очередь, месторождения им. В.Филановского и Восточно-Мессояхское. Третье крупное место- рождение — Сузунское — формально не относится к пусковым объектам прошлого года, но это не умаляет значения той работы, которая была проведена по проекту в течение 2016 года. Хотя все три месторождения решают задачу обновления стареющей производственной базы российской нефтедобычи, они имеют и свою выраженную специфику. Восточно-Мессояхское месторождение является очередным плацдармом для масштабного освоения арктической минерально-сырьевой базы. Инфраструктура месторождения им. В.Филановского позволит более активно вводить в разработку соседние каспийские месторождения и оптимизировать затраты. Разработка Сузунского месторождения открывает еще одно значимое для отрасли направление — комплексное освоение месторождений Ванкорского кластера.

Можно ожидать, что обещание России снизить в конъюнктурных целях уровень добычи нефти повлечет за собой замедление темпов работ по выводу новых месторождений на проектные уровни добычи. Но ограничение добычи — мера временная, резервные производственные мощности могут понадобиться уже в ближайшее время.

КОНСТАНТИН АНОХИН, журналист

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