Статья

Сверяя шаг по октябрю

Почти год назад большая группа стран-производителей нефти приняла на себя обязательства по ограничению добычи в интересах стабилизации мирового энергетического рынка. В сентябре 2016 года о снижении производства нефти на 1,2 млн барр / сут. договорились государства ОПЕК, а спустя три месяца к ним присоединились 12 стран, не входящих в картель, обязавшихся сократить добычу на 558 тыс. барр / сут.

Декларация о кооперации по мерам стабилизации ситуации на рынке нефти была подписана всеми участниками соглашения 9 декабря 2016 года в Вене. За точку отсчета были приняты показатели октября, а начать движение к целевым ориентирам стороны договорились с 1 января 2017 года.

Соглашение, в подготовке которого важную роль сыграла Россия, стало консолидированным ответом нефтедобывающих стран на почти двухлетнее падение цен на нефть, связанное главным образом со значительным избытком предложения жидких углеводородов на мировом рынке. И хотя результаты действия соглашения нельзя назвать идеальными, благодаря ему за год удалось решить главные задачи. Было остановлено дальнейшее снижение цен на нефть, а мировые запасы углеводородов стали постепенно сокращаться. На этом фоне ОПЕК укрепила свою репутацию, подтвердив способность к консолидированным действиям, обеспечивающим регулирование глобального рынка.

АННА ГОРШКОВА, журналист

150 р.