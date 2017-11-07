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Сжиженный газ Казахстана

Производство сжиженного углеводородного (нефтяного) газа (СУГ) – надежный источник прибыли для нефтегазовых компаний в бывшем СССР. Цены на него быстро растут и в странах изготовления, и в государствах-импортерах. Растет и потребление, так как рыночная стоимость СУГ по-прежнему ниже цен на нефтепродукты, а круг потребителей весьма широк: от нефтехимических производств до автомобилей и закусочных в местах, лишенных электричества. Сжиженный нефтяной газ чрезвычайно конкурентоспособный товар на рынке углеводородов. В бывшем СССР целый ряд стран – от Беларуси до Узбекистана – занимается производством СУГ, но только у двух – России и Казахстана – годовые промышленные объемы исчисляются миллионами тонн. В РФ это 15–17 млн тонн ежегодно, а РК выпускает почти 3 млн. Казахстан тесно связан с Россией и встречными поставками СУГ, и непрерывной конкуренцией на рыночном пространстве от Европы до Китая. Соответственно, казахстанский сегмент сжиженного углеводородного газа это источник и возможностей, и рисков для широкого круга российских компаний – производственных, торговых, экспедиторских, поставщиков других разнообразных услуг для данной подотрасли.

Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали»

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