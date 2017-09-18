Статья

Татарстан начинает и выигрывает

Усиление глобальной конкуренции между поставщиками природного газа и наличие большого объема резервных мощностей «Газпрома» ставят задачу наращивания спроса на этот энергоресурс на внутреннем рынке. Один из способов решения данной проблемы — расширение потребления газомоторного топлива. ГМТ обладает рядом преимуществ перед традиционным горючим — его использование позволяет значительно сократить выброс вредных веществ и сэкономить средства автовладельцев. В связи с этим в России принята программа широкомасштабного внедрения газового топлива. И в авангарде этого процесса оказалась Республика Татарстан.

В Татарстане разработана собственная программа в сфере ГМТ. Она предусматривает целый ряд стимулов для предприятий, действующих в этой отрасли. К сожалению, пока не удается обеспечить ее полноценное финансирование за счет внебюджетных источников.

Огромный вклад в дело развития рынка ГМТ вносят лидеры татарстанского автопрома — КАМАЗ и компания «РариТЭК». Уже создана широкая линейка грузовых автомобилей и спецтехники, работающих на газе. Большие надежды возлагаются на использование ГМТ в аграрном секторе.

Но для масштабирования татарстанского эксперимента на всю страну необходимо на государственном уровне решить ряд технических и организационных задач, которые позволили бы убрать барьеры на пути развития сферы ГМТ.

АЛЕКСАНДР МАРИШИН, ООО НТЦ «Агат» ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»