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Технологии для защиты и комфорта

Технологии для защиты и комфорта

Научные разработки, которые ведутся на стыке химической и легкой промышленности, сегодня активно внедряются в производство. НИОКР перестал быть термином-атавизмом и вернулся в наш обиход.
В нефтяной отрасли особенно чувствуется акцент на возможностях российских НИИ в сотрудничестве с производителями. Да и частный бизнес, ощущая востребованность отечественных инноваций, готов вкладываться в развитие технологий. ГК «Энергоконтракт» только за последние три года вложила 303 млн рублей в НИОКР для совершенствования и создания новых средств индивидуальной защиты от наиболее опасных профессиональных рисков.
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