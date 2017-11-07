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Топливный цугцванг?

Неспособность казахстанских НПЗ обеспечить потребности внутреннего рынка породила дефицит топлива, который растянулся на годы. Правительства меняются, но проблемы не решаются. При ежегодной добыче почти 80 млн тонн нефти страна не может обеспечить себя необходимым объемом горюче-смазочных материалов. Особенно тяжелая ситуация складывается с высокооктановыми сортами бензина. Из года в год повторяющаяся проблема каждый раз оказывается для правительства абсолютно неожиданной. Проводятся многочисленные совещания, на которых чиновники находят оправдания очередному кризису, но извлечения уроков для предупреждения перебоев с топливом не происходит. День сурка продолжается. Не стала исключением и наступившая осень…

СЕРГЕЙ СМИРНОВ, Независимый эксперт, Казахстан

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