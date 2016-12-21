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Трамп и нефть

Об энергетической политике нового президента США пока можно судить только по декларированным в ходе предвыборной кампании энергетическим приоритетам и предпочтениям, которые мало обоснованы, никак не увязаны друг с другом и иногда противоречивы. Энергетическая риторика Дональда Трампа, особенно в нефтегазовых штатах, сводится к безусловному протекционизму нефтегазовой отрасли, поддержке угольной индустрии, сомнению в эффективности возобновляемых энергоносителей и категорическому антагонизму в отношении экологических инициатив любого толка. Трамп как президент будет поддерживать рост добычи нефти и газа и гидроразрывные технологии, ускорит выдачу лицензий на внешний континентальный шельф, аннулирует план «Чистая энергия», выйдет из Парижского соглашения по климату, возобновит работы по остановленным инфраструктурным проектам и снимет прочие ограничения на развитие американской энергетики.

Каким образом эти разрозненные инициативы стыкуются друг с другом и как отзовутся на внутреннем и мировых энергетических рынках, покажет время.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.