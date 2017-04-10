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Трубное импортоопережение

Несмотря на нестабильность конъюнктуры мировых рынков углеводородов, ТЭК по-прежнему нуждается в высокотехнологичной инновационной трубной продукции. Увеличение протяженности нефтегазовых скважин, рост объемов бурения, поддержание добычи на традиционных месторождениях и выход на новые территории с неразвитой инфраструктурой требуют от производителей труб повышения качества и расширения сортамента выпускаемой продукции.

В результате масштабного перевооружения отрасли, осуществленного с начала 2000-х годов, доля высокотехнологичной продукции в производстве ведущих отечественных трубных компаний сегодня превышает 60%.

В прошлом году головные компании отрасли — ТМК, ЧТПЗ и ОМК — представили новые образцы трубной продукции и ввели в эксплуатацию ряд новых мощностей по выпуску инновационных труб и оборудования.

ВАЛЕНТИНА АНИСИМОВА, журналист

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