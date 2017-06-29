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Трубы о двух концах

Трубы о двух концах

В последний день июня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на общем годовом собрании акционеров и итоговой пресс-конференции подвел итоги деятельности концерна за прошлый год и поделился планами на будущее.
Говоря об экспорте российского газа, Миллер несколько раз употребил слово «рекорд». Прошлой зимой достигнут абсолютный максимум суточного объема поставок в дальнее зарубежье, до небывалого прежде уровня вырос общий объем экспорта в этот регион, рекордной оказалась и доля российского голубого топлива в газопотреблении этих стран…
ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»
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