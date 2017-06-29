Туда—обратно

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Новаторы из Ульяновска Владимир и Сергей Шумилины разработали и создали очень нужный для нефтяников прибор — акустический многофазный расходомер, позволяющий получать в режиме реального времени и с высокой степенью точности данные по составу скважинной жидкости. Такая информация дает возможность, например, оптимизировать работу глубинных насосов, продлевать им жизнь и экономить электроэнергию. В принципе, современные многофазные расходомеры с online передачей данных в диспетчерский центр имеет практический смысл установить на каждой скважине. Но останавливает цена — зарубежные приборы обходятся в $200–400 тыс., а то и больше. Российский расходомер в разы дешевле, что открывает перед ним вдохновляющие перспективы. Достаточно сказать, что в мире только 0,3% из миллиона действующих нефтяных скважин оснащены многофазными расходомерами и расходомерами жирного газа.

Прибор успешно прошел испытания в России, однако коммерческого успеха в нашей стране это не принесло. При этом, надо сказать, интерес к его внедрению проявили во многих странах, а канадская фирма RTS заключила с российскими разработчиками контракт на производство и продажу прибора по всему миру…

АЛЕКСЕЙ ЧЕСНОКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»