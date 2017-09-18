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Уникум среди товаров

Природный газ — во многих отношениях товар уникальный. Дело в том, что оптовые цены на него в различных уголках мира могут различаться чуть ли не в сотню раз. Такого разброса нет, пожалуй, ни по одному другому продукту. Но уникальность газа этим далеко не исчерпывается.

Она, прежде всего, заключается в том, что цена на этот энергоноситель определяется двумя формами конкуренции: как между различными источниками поставок (конкуренция «газ-газ»), так и с другими видами энергоносителей (нефтью, нефтепродуктами, углем). Именно цены на эти субституты задают коридор, в котором вынуждены двигаться цены на природный газ.

Еще одна уникальная особенность газа состоит в том, что практически во всех регионах мира (за исключением Северной Америки) одновременно действует несколько механизмов ценообразования на него. Обычно с первого взгляда несложно определить, какой из них является ведущим, а какой — ведомым. Более неоднозначную ситуацию можно наблюдать в Европе. Несмотря на активное развитие в последние годы ликвидных хабов, их вряд ли можно считать лидирующим механизмом ценообразования. Анализ показывает, что цены на газ в Европе по-прежнему крепко привязаны к долгосрочным контрактам с различными, в том числе модифицированными формами нефтепродуктовой индексации. И это обстоятельство надо учитывать как экспортерам, так и импортерам газа.

СЕРГЕЙ КОМЛЕВ, ООО «Газпром экспорт»

250 р.