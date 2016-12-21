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Управленцы на аутсорсинге

Любой сложный процесс требует профессиональной организации и тщательного контроля. Организация такой деятельности называется супервайзингом. Как элемент управления нефтегазовым производством он зародился в 1990-х годах. Его появление вызвано необходимостью обеспечить высокое качество работ в отрасли.

Сейчас практически все российские ВИНК используют этот метод контроля и надзора за подрядными организациями при бурении, ремонте скважин, проведении сейсмических исследований. В последнее время растет востребованность услуг по относительно новым направлениями — таким, как рекультивация загрязненных земель, учет и складирование труб, ремонт погружных насосов и технологических установок.

Несмотря на трудные для отрасли времена, супервайзинг имеет относительно неплохие перспективы для дальнейшего развития. В том числе, за счет дальнейшего расширения круга решаемых задач. Одним из перспективных направлений является геосупервайзинг. Он включает геолого-технические исследования, инструментальные измерения и их анализ. Такой подход позволяет заказчику снизить стоимость услуг, а также за счет синергетического эффекта обеспечить их высокое качество.

АЛЕКСЕЙ ЩЕБЕТОВ, АО «НИПЦ ГНТ»

150 р.