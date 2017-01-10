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Успехи и печали «Транснефти»

Минувший год оказался достаточно благоприятным для «Транснефти». Сохранив свои производственные показатели примерно на уровне предыдущего года, компания значительно улучшила финансовую отчетность.

Но не обошлось и без трудностей. В частности, наметилось снижение доходов от перекачки сырья в Китай. В «Транснефти» надеются, что ситуация исправится благодаря увеличению поставок в систему ВСТО с новых восточносибирских месторождений. Растет конкуренция с морским транспортом, что приводит к снижению загрузки трубопровода «Дружба». Ряд неприятных моментов доставили транспортной монополии отечественные ВИНК. Так, «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК выступили единым фронтом против повышения тарифа на перекачку нефти по строящемуся трубопроводу Заполярье–Пурпе. В свою очередь, «Роснефть» отложила начало промышленных поставок с Юрубчено-Тохомского месторождения в магистральный трубопровод Куюмба–Тайшет. «Обидела» компанию и ФАС, отказавшись повысить тарифы на перекачку нефти в 2016 году на вожделенные 10,7%. Хотя, по заявлению представителей «Транснефти» и сторонних экспертов, ее тарифы и так одни из самых низких в мире. Между тем смена руководства «Башнефти» и начало фьючерсных торгов сортом Urals способны помочь «Транснефти» воплотить ее давнюю мечту — выделить высокосернистую нефть в отдельный транспортный поток.

МАРИЯ КУТУЗОВА, журналист

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