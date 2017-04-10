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«Узбекский поток»

Российский гигант начинает не очень большой проект в Узбекистане, рассчитывая получить от него не только прямые, но и ценные косвенные выгоды. «Газпрому» нужен новый бизнес, для того чтобы закрепить свои позиции в экспортно-импортных операциях с Узбекистаном из-за обострения конкуренции. Ее усиливают китайские участники рынка — за счет строительства газопровода в КНР и расширения кредитной и сервисной активности в этой среднеазиатской стране.

В свою очередь, узбекский газ важен российской компании не только для развития двусторонних отношений, но еще и для решения деловых задач в Казахстане и Киргизии. А это значит, что на фоне прошлогоднего прекращения сотрудничества с Туркменистаном Узбекистан становится центральным партнером «Газпрома» в Средней Азии.

Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали»

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