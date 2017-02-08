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В ожидании октановых рекордов

В одном из предновогодних заявлений вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович пообещал, что в 2017 году бензин в России если и подорожает, то никак не выше показателя инфляции.

По мнению чиновника, обязательства по сокращению добычи нефти на 300 тыс. барр/сут., которые взяла на себя Россия в рамках глобального соглашения в формате с ОПЕК, не помешают национальным нефтяным компаниям в полном объеме реализовать поставки на внутренний рынок.

Однако цены на бензин зависят не только от соглашения с ОПЕК, но и от налоговой политики в нефтяной отрасли, которую проводят российские власти. А поскольку эта политика связана с необходимостью пополнения государственного бюджета, то при любом раскладе можно утверждать, что цены на топливо вырастут. Весь вопрос только в том, останутся ли они в границах официального уровня инфляции.

КОНСТАНТИН АНОХИН, журналист