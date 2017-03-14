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Ветер дует не потому, что деревья качаются

Рынок нефти обуян всевозможными конспирологическими теориями. Наш собеседник — главный советник руководителя АЦ при Правительстве РФ, профессор Леонид ГРИГОРЬЕВ — относится к ним с иронией и советует не путать причины и следствия: ветер дует не потому, что деревья качаются. Разумеется, о ближайших и среднесрочных энергетических перспективах мы говорили исключительно с позиций рационального рыночного поведения.

Как отмечает наш собеседник, есть основания верить в жизнеспособность соглашения о снижении добычи нефти, достигнутого странами ОПЕК и поддержанного рядом стран, не входящих в картель. В соблюдении договоренностей заинтересованы все стороны. В то же время дальнейшее наращивание сланцевой добычи в США, скорее всего, будет идти ограниченными темпами и не окажет серьезного влияния на рынок. Другой важнейший фактор — внедрение энергосберегающих технологий и ВИЭ — также скажется в полной мере еще не скоро.

В итоге стабильно увеличивающийся спрос на нефть приведет в долгосрочном плане к повышению котировок до $100/барр. Однако России рано расслабляться. Надо учиться жить при относительно невысоких ценах на нефть и постепенно слезать с «углеводородной иглы».

Интервью с ЛЕОНИДОМ ГРИГОРЬЕВЫМ, главным советником руководителя АЦ при Правительстве РФ