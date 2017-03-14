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Время инжиниринга

Время инжиниринга

Залогом успешного внедрения инноваций является наличие развитого рынка инжиниринговых услуг. Именно крупные инжиниринговые компании способны реализовывать «под ключ» проекты, предусматривающие создание новых высокотехнологичных производств.
В мире спрос на услуги инжиниринга растет головокружительными темпами. Россия же существенно отстает в этой сфере. При этом отечественный рынок крайне несбалансирован. На одном его полюсе — две компании-гиганта, аккумулирующие 40% выручки. На другом — множество небольших и узкоспециализированных фирм, в основном выросших на базе советских НИИ и НИПИ.
Основным драйвером роста инжинирингового бизнеса в России является нефтегазовый сектор. На его долю приходится свыше 70% заказов. Однако далеко не всегда отечественные нефтяники и газовики отдают предпочтение российским компаниям. Так, в ходе масштабной модернизации НПЗ львиная доля заказов досталась зарубежным проектировщикам и поставщикам оборудования.
Для развития рынка инжиниринга в нашей стране необходимо активное использование механизмов государственно-частного партнерства, а также создание специализированных инжиниринговых холдингов. Только таким путем возможно обеспечить эффект синергии и в то же время избежать монополизации.
ЕКАТЕРИНА КАЛИНЕНКО, Euro Petroleum Consultants
150 р.
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