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Время инжиниринга

Залогом успешного внедрения инноваций является наличие развитого рынка инжиниринговых услуг. Именно крупные инжиниринговые компании способны реализовывать «под ключ» проекты, предусматривающие создание новых высокотехнологичных производств.

В мире спрос на услуги инжиниринга растет головокружительными темпами. Россия же существенно отстает в этой сфере. При этом отечественный рынок крайне несбалансирован. На одном его полюсе — две компании-гиганта, аккумулирующие 40% выручки. На другом — множество небольших и узкоспециализированных фирм, в основном выросших на базе советских НИИ и НИПИ.

Основным драйвером роста инжинирингового бизнеса в России является нефтегазовый сектор. На его долю приходится свыше 70% заказов. Однако далеко не всегда отечественные нефтяники и газовики отдают предпочтение российским компаниям. Так, в ходе масштабной модернизации НПЗ львиная доля заказов досталась зарубежным проектировщикам и поставщикам оборудования.

Для развития рынка инжиниринга в нашей стране необходимо активное использование механизмов государственно-частного партнерства, а также создание специализированных инжиниринговых холдингов. Только таким путем возможно обеспечить эффект синергии и в то же время избежать монополизации.

ЕКАТЕРИНА КАЛИНЕНКО, Euro Petroleum Consultants

150 р.