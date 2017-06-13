Выехать на газе

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Главные добывающие компании Узбекистана и Туркменистана — крупнейших углеводородных стран Средней Азии — снижают производство «черного золота». Тенденция имеет фундаментальный характер, но современные технологии позволяют компенсировать сокращение добычи и ресурсов нефти увеличением переработки газового сырья. И для многих стран данного региона курс на создание мощностей для производства жидкого топлива из газа — gas-to-liquids — становится главным способом решения проблем с нехваткой нефтепродуктов.

Но для развития нефтегазовой отрасли среднеазиатских стран последствия новой тенденции очень различны. Для Туркменистана, чьи запасы газа уступают в бывшем СССР только России, эти последствия заключаются в переформатировании экспорта в пользу продуктов глубокой переработки. Для Узбекистана — страны с быстро снижающимися запасами всех углеводородов, рост производства GTL может постепенно привести к утрате статуса нетто-экспортера сырого газа. Российским же участникам углеводородного рынка среднеазиатские проекты gas-to-liquids и другой глубокой переработки газа открывают новые деловые возможности и показывают риски и выгоды перехода от торговли сырьем к производству и продаже более дорогостоящих товаров.

Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали»

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