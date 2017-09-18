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Золотой регион

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра уже давно прочно ассоциируется с нефтью. Почти все новости, приходящие из этого края, так или иначе связаны с «черным золотом». Создается даже обманчивое впечатление, что местные жители с самых древних времен были как-то связаны с добычей нефти. Однако это совсем не так. Сложно пред- ставить, но до 50-х годов прошлого века территория, на которой теперь находится Югра, славилась в основном пушниной, рыбой и лесами. А первые геологоразведочные работы по поиску нефти и газа были проведены здесь лишь в 1934 году.

Причем результаты они дали совсем не сразу. Природный газ был найден в 1953 году благодаря счастливой случайности. А нефть еще позже, в 1960 году. Менее чем за 20 лет Югра превратилась в основную нефтегазоносную провинцию России и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. И, несмотря на нынешние трудности, продолжает оставаться им по сей день. На данный момент Ханты-Мансийский автономный округ занимает второе место по масштабу экономики в нашей стране, уступая только Москве.

СЕРГЕЙ ТИХОНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.